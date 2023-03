Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Rangierbahnhof Seckenheim: Gedenken an Ermordete von 1945: Wenige Tage vor Besetzung Mannheims durch die Amerikaner wurden Ende März 1945 am Rangierbahnhof 18 ausländische Zwangsarbeiter ermordet. Ihrer wurde am Samstag gedacht - an einem Gedenkhain, der seit drei Jahren besteht

Spiel & Sport: Die besten Plätze für Kids in Mannheim: Draußen bewegen und dabei neue Leute kennenlernen - in Mannheim gibt es viele coole Orte. Egal ob Basketball, Calisthenics oder Skaten

Bischof Kohlgraf: „Es ist meine Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen“: Der Rechtsanwalt Ulrich Weber hat eine umfangreiche Studie über sexuellen Missbrauch im Bistum Mainz verfasst und attestiert der Kirche breites Systemversagen. Welche Konsequenzen Bischof Peter Kohlgraf daraus zieht

Wie Sie trotz Zeitumstellung fit und produktiv bleiben: Für mehr Energie während der Zeitumstellung gibt es nützliche Methoden. Profitieren Sie von einem stundengenauen Plan, der abends beim Einschlafen hilft - und von einem Programm zum Start in den Tag

Frisch formiertes Festivalcampus-Ensemble gibt 18 Konzerte: Jungen Musiker dürfen in Heidelberg „Gestaltungsräume und Aktionsflächen“ bespielen - und so möglichst intensiv an den Programmen beim Heidelberger Frühling mitarbeiten. Gregor Sigl ist also ein Mann mit hohen Ansprüchen ...

Habsburger im Mittelalter: Da denkt man sofort am Österreich. Aber die Herrscherfamilie hat viele Bezüge zur Pfalz, wie derzeit in Speyer zu sehen ist. Ihr erster König, Rudolf I., wurde vor 750 Jahren gekrönt und gelangte so an die Macht im Heiligen Römischen Reich

