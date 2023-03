Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stromausfall in Ludwigshafen: Etwas mehr als viereinhalb Stunden waren weite Teile der Stadt Ludwigshafen ohne Strom. Klar ist mittlerweile: Ein defekter Schalter ist Schuld. Nicht klar ist: Was hat den Defekt ausgelöst?

Galeria Kaufhof in Mannheim und der Region: Entsetzen und Erleichterung liegen in Mannheim und der Region am Montag nicht weit auseinander. Der Kaufhauskonzern Galeria gibt bekannt, welche Filialen geschlossen werden. In der Region sind zwei Standorte betroffen

Ludwigshafener Finanznot - Diese Einsparungen wollen SPD und CDU verhindern: Ludwigshafen muss radikal sparen. Auch die Freibadsaison und die Obdachlosenhilfe könnte es treffen. SPD und CDU wollen einige der Einsparungen nicht mitgehen - und schlagen Steuererhöhungen vor

Exponate des Mannheimer Buga-Lapidariums kommen auf Spinelli: Die ersten Steine des künftigen Lapidariums werden verladen und auf das Spinelli-Gelände gebracht. Auch Originale vom Wasserturm sind darunter

Kölner Haie gehen mit breiter Brust ins Duell mit den Adlern: Der erste Gegner der Mannheimer geht mit viel Selbstvertrauen in die Play-off-Viertelfinalserie. Aus gutem Grund, wie gleich mehrere Punkte zeigen - ein Portrait der Mannschaft

„Es geht darum, sich die Care-Arbeit gerecht aufzuteilen“: Zwei Elterncoaches warnen vor den Folgen, wenn die Mental Load ungleich verteilt ist, und erklären, was Unternehmen tun können, um Väter und Mütter stärker zu entlasten - auch im eigenen Interesse

Bezuschusste RNV-Tickets in Heidelberg sehr erfolgreich: Mehr als 7700 neue Abokunden: Die seit September angebotenen von der Stadt Heidelberg bezuschussten Nahverkehrstickets haben reißenden Absatz gefunden. Im August läuft das Programm aus

