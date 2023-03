Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ärger um Parkplätze in Mannheim-Franklin: Anwohner beklagen, dass es im neuen Mannheimer Stadtteil zu wenig Parkplätze gibt. Jedem Haushalt steht laut Bebauungskonzept ein Stellplatz zur Verfügung, für ein zweites Auto ist auch an der Straße kein Platz.

Zu wenig fürs Grundwasser - im Februar fallen in der Region nur zehn Liter Regen: Die jüngsten Regengüsse haben ein wenig für Linderung gesorgt. Für die Neubildung des Grundwassers waren die Mengen jedoch deutlich zu wenig. Dabei gibt's viel aufzuholen: Im Februar hat's nämlich fast gar nicht geregnet

Adler Mannheim : Kommt es im Play-off-Viertelfinale zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien zu einem sechsten Spiel, findet dieses nicht in Köln, sondern in Krefeld statt. Grund ist ein Konzert von Schlagerstar Helene Fischer

Sprachwissenschaftler Lobin im Interview: Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, spricht im Interview über den Wert korrekten Schreibens, gendergerechte Formen und digitalen Einfluss auf die Sprachentwicklung...

Ex-DFL-Geschäftsführer Rettig kritisiert die Liga und Leipzig: Ex-Manager Andreas Rettig kritisiert den neuen Vorschlag der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur 50+1-Regelung und nennt ihn "wettbewerbsverzerrend"

