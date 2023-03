Exponate des Mannheimer Buga-Lapidariums kommen auf Spinelli

„Endlich am Ziel“, jubelt Bernd Hahner. „Nach 20 Jahren Kampf“ sei das „ein freudiger Tag“, sagt das Vorstandsmitglied des Vereins Stadtbild im städtischen Bauhof in der Ölhafenstraße. Dort hat jetzt der Abtransport der Originale wichtiger Denkmäler und Reste historischer Gebäude begonnen. Bereits während der Bundesgartenschau sollen einige Exemplare in der U-Halle ausgestellt werden – als

...