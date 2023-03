Erster Gegner der Adler: Kölner Haie gehen mit breiter Brust

Die Vorfreude auf den Klassiker zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien ist in Köln nicht geringer als in der Quadratestadt. Die Haie haben sechs der vergangenen zehn Hauptrundenspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und gehen mit einer entsprechend breiten Brust in die anstehende Play-off-Viertelfinalserie gegen Mannheim. Nicht wenige in der Eishockeyszene sehen die

...