Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

84 neue Wohnungen in Mannheim-Seckenheim Auf dem Gelände der ehemaligen Hammonds-Kasernen im Mannheimer Stadtteil Seckenheim entstehen derzeit 84 Neubauwohnungen mit 45 bis 115 Quadratmetern Fläche. Sie sollen Mitte 2024 bezugsfertig sein.

Diese Baustellen gibt's in der Metropolregion Rhein-Neckar: Das Regierungspräsidium Karlsruhe kündigt mehrere Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis an. Was Autofahrerinnen und Autofahrer in diesem Jahr erwartet.

Schluss mit Feiern auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt: Mit einem Umzug von Fanfarenzügen und von historischen Traktoren am Nachmittag und dem Feuerwerk oberhalb der Strahlenburg am Abend geht an diesem Sonntag der 442. Schriesheimer Mathaisemarkt zu Ende.

Adler-Torhüter Brückmann freut sich auf „beste Zeit des Jahres“: Felix Brückmann verpasste die letzten sechs Hauptrundenspiele der Adler wegen einer kleineren Verletzung. Rechtzeitig zum Play-off-Start ist der Mannheimer Torhüter wieder fit.

„Das System hängt an Familien“ - Ohne Kinder kein Rentensystem: Auch Kinderlose erhalten eine Rente. Die Kinder, die das System stabil halten, bekommen aber andere. Und investieren in die Erziehung viel Geld. Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbunds der Katholiken, nennt das ungerecht.

Wie ein Horror-Trip des Mannheimers Mutlu Acar zum Oscar-Kandidaten "Nawalny beitrug: Die Dokumentation über den russischen Oppositionsführer liegt aussrichtsreich im Oscar-Rennen - auch dank des kleinen, aber entscheidenden Beitrags des Motiv-Aufnahmeleiters aus der Quadratestadt auf Jason Stathams Spuren.

"Jugend forscht" in Mannheim - Maschine füttert Fische elf Tage lang automatisch: Schülerinnen und Schüler aus Geschwister-Scholl-, Ludwig-Frank- und Lessing-Gymnasium erzielen sieben erste Preise.

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date