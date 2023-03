Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

OB-Wahl Mannheim: Das sagen die Kandidaten zum Verkehrsversuch: Ab Montag ist der Verkehrsversuch Geschichte. Dann fallen die Schranke und der Fußgängerbereich in der Fressgasse sowie alle anderen Maßnahmen weg. Das denken die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl darüber.

Starker Rückgang bei Anwohnerparkausweisen in Mannheim: Ein Minus von mehr als 20 Prozent: Die Antrage auf gebührenpflichtige Anwohnerparkausweise sind in Mannheim seit Januar im Jahresvergleich stark zurückgegangen. Die Ursache dafür dürfte ziemlich klar sein.

Die Energiewende im Kleinen - Ein Musterquartier in Feudenheim Der nördliche Teil des Mannheimer Stadtteils soll ein Musterquartier für den Klimaschutz werden. Eine Umfrage der Bürgerinnen und Bürger macht deutlich, wo die Motivation und das Problem liegt.

Wie das neue Abendakademie-Programm in Mannheim Wege aus der Krise aufzeigen will: Wie flüchtet man aus einer toxischen Beziehung? Bei der Mannheimer Abendakademie beschäftigt sich ein ganzer Kurs mit der Antwort. Grundsätzlich will sie den Leuten etwas bieten, das sie glücklich machen kann.

Kartoffelsalat, Rosenkohl und Mord: Was Kochbuch- und Krimi-Autorin Gina Greifenstein nach Mannheim-Käfertal mitbrachte: Kochbuch oder Krimi: die Erfolgsautorin Gina Greifenstein ist in beiden Metiers zuhause - und brachte ebenso leckere wie spannende Kostproben ihrer Werke in den Mannheimer Stadtteil Käfertal mit.

Sparkasse Rhein Neckar Nord setzt auf den mobilen Bankschalter: Die Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim treibt die Digitalisierung voran. Was sich hinter der "Live-Box"-verbirgt und weshalb der Kunde seinen Geldbeutel zu Hause lassen kann.

Positive Nachrichten bei Adlern Mannheim vor Play-off-Start: Die Adler Mannheim gehen mit Rückenwind in die Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie. Zum einen geben die beiden jüngsten Siege gegen Ingolstadt und Düsseldorf Auftrieb, zum anderen lichtet sich das Verletztenlazarett.

