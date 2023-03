Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ist der Eintritt für die Buga in Mannheim zu teuer? Die einen sprechen vom "überteuerten Prestigeprojekt", die anderen nervt das "Gemeckere" über einen angeblich zu hohen Eintritt: Mit den 28 Euro liegt die Mannheimer Tageskarte drei Euro über dem Preis bei der Buga in Erfurt

So arbeiten Kriminalpolizei und Verkehrsdienst nun im Heidelberger Süden: Auf der Konversionsfläche Campbell Barracks haben Heidelberger Kriminalpolizei und Verkehrsdienst nun ihre Adresse - nach dreieinhalb Jahren Umbauarbeiten. Der Umzug von Tausenden Polizeiakten dauerte Wochen

40.000 Euro Spenden: Musiker jammen in Mannheim-Seckenheim für den guten Zweck: Nachwuchsmusiker spielen im Palü im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ohne Gage. Das Publikum spendet, der Veranstalter übernimmt die Unkosten - und viele soziale Einrichtungen profitieren seit Jahren von dem Format

