Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stadt Mannheim plant 94 grüne Abbiege-Pfeile für Radfahrer: Fahrradfahrer und rote Ampeln - das ist auch in Mannheim ein großes Thema. Nun will die Stadt das Abbiegen an 50 Stellen im Stadtgebiet mit einem neuen Verkehrszeichen legalisieren

Ortsfremde parken in Neuostheim alles zu: Anwohner im Stadtteil Neuostheim haben die Nase gestrichen voll. Bei Veranstaltungen sind die Straßen rund um die Mannheimer SAP Arena von Besuchern völlig zugeparkt. Warum das zu Problemen führt

Post fordert CO2-Label für Pakete: Der Bonner Konzern will, dass nach dem Vorbild des Nährwert-Logos Nutri-Score alle Transportfirmen ihre Klimabilanz offenlegen. Die Konkurrenz ist von dem Vorschlag wenig begeistert

Mannheimer Akademie des Tanzes brilliert am Staststheater Karlsruhe: Von großer Oper bis zu intimem zeitgenössischem Solo reicht der von Agnès Noltenius weit gespannte Bogen des Mannheimer Ausbildungsreigen der Akademie des Tanzes. In Karlsruhe gab es viel Applaus für deren neues Programm

Heidelbergerin gibt ihr Kräuterwissen modern verpackt weiter: "Urbarium" heißt die Firma von Jules Sentman. Im Onlineshop verkauft die gelernte PTA Naturkosmetik- und Teemischungen. Aber bis dahin war es ein weiter Weg - was die Mitte 40-Jährige alles erlebt hat

Robin Ganter von der MTG Mannheim träumt von Olympia Robin Ganter zählt zu den größten Hoffnungen im deutschen Männersprint. Bei der Hallen-EM in Istanbul zog der 22-Jährige über 60 Meter ins Halbfinale ein. Ein Staffelplatz bei Olympia 2024 in Paris ist sein großes Ziel

Unsere Kulturtipps der Woche mit Bülent Ceylan, Luciano oder Ibsens "Volksfeindin": Der KulTour-Ritt durch die Terminkalender in Mannheim und der Region ergibt das umfangreichste Programm des bisherigen Jahres. In allen Sparten

