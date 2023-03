Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diese Aktionen sind in Mannheim am Weltfrauentag geplant: Von Couch Talk bis feministische Bodenzeitung, vom Inkludieren von LGBTQIA+ bis hin zum historischen Vortrag über geheimnisvolle Prinzessinnen: Am 8. März ist in der Quadratestadt einiges los - ein Überblick

Buga in Mannheim: So laufen die Arbeiten am Südamerikahaus im Luisenpark: Das ehemalige Schmetterlingshaus im Mannheimer Luisenpark wird derzeit zum Südamerikahaus aufgewertet. Wir erklären, wie der Stand der Bauarbeiten ist - und wann die Tiere kommen

