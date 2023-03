Starker Rückgang bei Anwohnerparkausweisen in Mannheim

Anwohnerparkausweise sind aktuell in Mannheim gefragt wie nie. Dieses Jahr wurden bereits rund 7000 ausgestellt. Das liegt allerdings, wie ja so manches, vor allem an der Buga. Von 14. April bis 8. Oktober werden auch Teile von Feudenheim, Käfertal-Süd, Rott, Neuostheim und Neuhermsheim zu temporären Parkzonen.

...