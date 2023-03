Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das folgt auf Saturn in der Mannheimer Kunststraße: Im Mai ist die Elektrohandelskette Saturn in Mannheim aus dem Geschäftsgebäude in N 7, 5-6 ausgezogen. Jetzt kommt Bewegung in die Weiterentwicklung der Immobilie. Was dort künftig geplant ist und was verändert wird

VfR Mannheim und SV Waldhof mit erfolgreichem Benefiz-Derby: Der VfR Mannheim und der SV Waldhof sammeln am Dienstagabend viel Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei. Der Fußball-Drittligist gewinnt klar mit 6:0 beim Verbandsligisten

Adler Mannheim sind weiter völlig von der Rolle: Die Adler verschenken beim 4:5 nach Verlängerung in Augsburg wertvolle Punkte im Play-off-Kampf. Selbst eine 3:1-Führung reicht beim Tabellenvorletzten nicht

Weiterer Weltkriegsbunker in Ludwigshafen steht zum Verkauf: Zwei Ludwigshafener Bunker sind bereits versteigert worden. Diesmal soll ein Maklerbüro die Sonderimmobilie in der Schanzstraße veräußern. Was über den Bunker bekannt ist und welcher Preis aufgerufen wird

Nach Großbrand in Walldorf - Wie die Bäckerei Rutz aus der Not eine Tugend macht: Die Ruine der Bäckerei Rutz wird ab Mittwoch abgerissen. Im Gespräch erklärt der Seniorchef, warum die Zeit für einen Neubau drängt und was es mit den aktuellen Facebook-Aktivitäten auf sich hat

Neun Personen klagen über Atemwegsprobleme in der Heidelberger Altstadt: Am Dienstagabend haben mehrere Personen eine Gaststätte in der Unteren Straße wegen Übelkeit verlassen. Grund dafür soll eine übel riechende Substanz gewesen sein. Die Feuerwehr führte vor Ort Messungen durch

SPD-Fraktion - Verkehrsversuch in Mannheim endet „im März“: Die SPD-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat zeigt sich irritiert über die jüngste Forderung der CDU-Fraktion nach einem Ende des Verkehrsversuchs. Das Projekt ende ohnehin im kommenden Monat, so die Sozialdemokraten

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date