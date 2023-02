Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bei Stadtrat wohnende Geflüchtete klagen gegen Stadt Mannheim: Nachdem die Stadt ihre Anträge zum regulären Umzug nach Mannheim abgelehnt hat, zieht die bei Stadtrat Chris Rihm wohnende Geflüchtetenfamilie vor Gericht. Der Politiker hofft, dass ein Attest eine Wendung in dem Fall bringt

Buga füllt die Mannheimer Hotelbetten: In manchen Wochen während der Bundesgartenschau haben Mannheimer Hotels sogar schon jetzt keine Zimmerkontingente mehr frei. Die Tourismus-Gesellschaft berichtet von 1200 angemeldeten Führungen

Finanzierung der Ludwigshafener Hochstraßen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) spricht im Interview über Finanzierungszusagen, die unpünktlichste S-Bahn Deutschlands und die Sperrung der Riedbahn 2024

Mannheimer YouTuber: Auf Instagram und YouTube postet er als "the_hulz" und "The Hula" Kurioses, Spannendes - und Rapgedichte. Das denkt er über Hasskommentare

Steuerbelastung für Betriebe in Deutschland am höchsten: Eine Auswertung des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ist eindeutig. Deutschland verliert im internationalen Steuerwettbewerb den Anschluss. Andere Länder haben bereits gehandelt

