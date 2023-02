Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vulcan Energies vermisst Geophone in Mannheim und der Region: Die geophysikalischen Messungen in der Region sind diese Woche beendet worden. Nun sind 200 Erdmikrophone verschwunden, die Schallwellen aus dem Untergrund messen

So ist die Arbeit als Hebamme in Mannheim: Hebamme Karolin Huschak nimmt den "MM" einen Tag lang bei Untersuchungen, Yoga-Kursen und Hausbesuchen mit. Sie verrät, warum die Arbeitsbedingungen für Hebammen so schwierig sind und warum die Tätigkeit trotzdem ein Traumberuf ist

Rhein-Neckar Löwen bekommen gerade noch die Kurve: Die Löwen gewinnen das Landes-Derby mit 27:25 bei Frisch Auf Göppingen – auch wenn sie zunächst eindeutig zu viele Chancen vergeben und erst spät in die Erfolgsspur finden

Warum Saxofonistin Alexandra Lehmler Schülern in Mannheim-Käfertal ein Jazz-Album empfiehlt: Ein Sonderkonzert zwischen Kakophonie und Improvisation. Im Mannheimer Stadtteil Käfertal spielte das Alexandra Lehmler Quintett für Grundschüler - und gab den Kindern einen Einsteiger-Tip in die musikalische Welt des Jazz

FDP-Politiker Michael Theurer wirft CDU eine „Vernichtungskampagne“ vor: Wie steht es um die FDP? Der baden-württembergische FDP-Politiker und Staatssekretär Michael Theurer spricht über verlorene Wahlen, geht auf Distanz zur CDU und verrät , was ihm an der Ampel-Koalition nicht gefällt

Mannheimerin erfüllt sich den großen Traum von der SAP Arena: Ihre ersten Schritte auf dem Volleyballfeld machte Frauke Neuhaus einst bei der VSG Mannheim-Käfertal. Mittlerweile ist die 29-Jährige Bundesligaspielerin beim SSC Schwerin und steht am Sonntag vor ihrem Karrierehöhepunkt

