Großeinsatz in der Heidelberger Altstadt – neun Personen klagen über Atemwegsprobleme

Heidelberg. Mehrere Personen haben am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Unteren Straße in Heidelberg über Übelkeit geklagt. Nach Polizeiangaben hatten neun Personen Atemwegsprobleme wegen einer übel riechenden Substanz und verließen umgehend die Gaststätte.

Die betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Keiner der Personen wurde dabei offenbar verletzt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg führte noch am Abend Messungen durch. Noch ist nicht klar, was die genaue Ursache ist.

Bis um 23 Uhr waren die alarmierten Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Einsatz wurde danach für beendet erklärt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.