Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was beim Mannheimer Neujahrsempfang alles geboten ist: Über 200 Vereine und Institutionen mit 1200 Mitwirkenden präsentieren sich beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am Dreikönigstag im Rosengarten. Ein Überblick über das Programm.

Warum Mannheims Stadtrat Chris Rihm illegal eine Geflüchtetenfamilie beherbergt: Bei der Familie von Grünen-Stadtrat Chris Rihm wohnt eine Geflüchtetenfamilie - die verstößt damit gegen Wohnsitzauflagen.

Streit um Buga-Parkplätze - Verkehrsministerium soll Anwohnern helfen: Neue Runde im Streit ums Buga-Parkkonzeptim Stadtteil Feudenheim: Landtagsabgeordneter Boris Weirauch pocht erneut auf Kompromiss beim Parkkonzept während der Buga.

Einstimmung auf die Mannheimer Vesperkirche: Am 8. Januar beginnt die Mannheimer Vesperkirche. Zwei Kunstprojekte, die aus Installationen zum Jubiläum im vergangenen Jahr entstanden sind, machen sicht- und hörbar, was Menschen bewegt.

MVV baut Ladeinfrastruktur in Mannheim weiter aus: In Mannheim gibt es inzwischen 220 Ladestellen für E-Autos. Auf Franklin und dem Maimarktparkplatz sollen nun noch weitere Ladeplätze entstehen. Die MVV hat dafür bereits Verträge geschlossen.

Heidelberger Start-up Enzo bietet eine smarte Wohngebäudeversicherung an: Das Heidelberger Start-up Enzo will mit Smart-Home-Technologie und KI Leitungswasserschäden vermeiden. Co-Gründer Sascha Wolf erklärt das Geschäftsmodell und wie das Unternehmen wachsen will.

Digitale Technologien können Umweltbilanz verschlechtern: Die Transformation der Wirtschaft zum Digitalen soll eigentlich für mehr Klimaschutz sorgen. Aber die Rechnung geht nicht auf. Forscher vom Mannheimer ZEW und der Uni Göttingen haben das an Industrieunternehmen untersucht.