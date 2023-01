Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Eröffnung der Vesperkirche in Mannheim - ein kleines Wunder

In der Mannheimer Citykirche Konkordien hat die Vesperkirche eröffnet. Eine Botschaft lautete: Noch nie lebten so viele Menschen in Deutschland am Existenzminimum. Viele Menschen kommen aber nicht nur wegen des Essens