Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neujahrsempfang der Stadt Mannheim - das erwartet die Besucher: Bewährter Termin, bewährtes Konzept: Die Stadt Mannheim lädt am 6. Januar wieder zu einem Neujahrsempfang in den Rosengarten ein. Es wird ein ganztägiges Bürgerfest. Alle Infos zum Programm