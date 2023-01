Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nicht alle Mannheimer Fasnachts-Vereine haben Corona gut überstanden: Das Publikum strömt zur Eröffnung der Fasnachtskampagne beim Mannheimer Neujahrsempfang wie vor der Corona-Pandemie. Aber die haben nicht alle Vereine gut überstanden - mancher Einlauf wirkt eher peinlich.

Kleines Blütenmeer als Einstimmung auf die Buga: So hat es hier noch nie gerochen, nicht in 20 Jahren Neujahrsempfang. Die Bundesgartenschau setzt im Rosengarten Akzente mit Blumen und mit Programmpunkten.

Abschied und Abrechnung beim Mannheimer Neujahrsempfang: Für Florian Karlein klingt die Rede von Oberbürgermeister Peter Kurz beim Mannheimer Neujahrsempfang oft nach Abschied - und an manchen Stellen auch nach Abrechnung

Buga-Seilbahn in Mannheim - so ist der Ausblick aus der Gondel: Vom Spinelli-Gelände über die Feudenheimer Au bis zum Luisenpark. Eine Fahrt mit der Buga-Seilbahn im Video.

Franziska Brantner mahnt: „Wir sollten genau hinhören, was Autokraten sagen“: Sie hat mit ihrem Taiwan-Besuch nach eigener Einschätzung in Peking keine Freudentränen ausgelöst. Im Interview verrät die Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner, wie die Bundesregierung mit Chinas Führung umgehen soll.

Adler Mannheim drehen Spiel in Straubing: Mit einem 3:2-Erfolg geben die Adler auf ihre angespannte Personallage eine sportliche Antwort. Spieler der Begegnung war David Wolf, der alle drei Tore erzielte

Spitzenmanager und Politprofi Harald Christ zu Gast im Podcast "Mensch Mannheim": Harald Christ ist ein Kind der Metropolregion, ein gefühlter Mannheimer - und gehört in der Bundespolitik zu den wichtigsten Netzwerkern überhaupt. Im Podcast "Mensch Mannheim" spricht er mit Chefredakteur Karsten Kammholz.

"Hot oder Schrott"? Manuel Flickinger jetzt mit Sonja Tolevski ein Allestester auf Vox: Er hat bereits als Reality-Star an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen. Jetzt startet Manuel Flickinger aus Limburgerhof mit der Mannheimerin Sonja Tolevski als Produkttester in der Vox-Sendung "Hot oder Schrott" durch.

„Asoziale“ und „Verbrecher“ - Kampf um Anerkennung vergessener NS-Opfer: „Es ist 70 Jahre Verleugnung gepflegt worden." Dass Menschen als "Asoziale" oder "Berufsverbrecher" von den Nazis ins KZ gesperrt wurden, galt auch nach dem Krieg lange nicht als Unrecht. Ein Schicksal aus unserer Region