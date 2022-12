Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

"The Box" abgerissen - das entsteht jetzt auf den Kapuzinerplanken: Der Lifestyle-Laden "The Box" des Modegeschäfts Engelhorn ist jetzt Geschichte. Auf den Kapuzinerplanken in der Mannheimer Innenstadt soll nun ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen - mit ungewöhnlichem Konzept.

Wie Mannheim für den Warntag am Donnerstag gerüstet ist: Am Donnerstag um 11 Uhr heulen in Mannheim die Sirenen. Aber nicht nur - die Bevökerung der Quadratestadt wird auf vielen verschiedenen Wegen gewarnt.

Mannheimer Bunker werden überprüft: Sie sind für den absoluten Ernstfall gedacht. In Mannheim gibt es zwölf Schutzräume mit sogenannter „Zivilschutzbindung“. Doch Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht zeigt sich nicht besonders optimistisch.

Mannheimer will mit Online-Petition Fluglärm über der Stadt verringern: Weil Flugzeuge aus Frankfurt über Mannheim noch eine geringe Höhe haben, ist der Lärm der Maschinen oft noch deutlich hörbar. Ein Mannheimer will das nun mit einer Petition ändern - und sucht nach Unterstützung.

Der Schatz, der rund um Mannheim im Boden schlummert: Es ist der Rohstoff, der den die Automobilindustrie schon bald in Massen benötigen wird. Lithium gibt es in der Metropolregion Rhein-Neckar in riesigen Mengen im Boden. Was Wissenschaftler zu den Förderplanen sagen.

Mannheimer Wahlforscher - „Die Ampel verliert an Ansehen“: Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen erklärt im Interview, warum die Zufriedenheit mit der Bundesregierung nach einem Jahr Amtszeit schwindet. Und er verrät, warum die Ampel trotzdem noch Glück hat.

Warum Kommunen bei der Sirenenbeschaffung das Heulen kommt: Nach einem bundesweiten Probelauf zur Warnung der Bevölkerung im Jahr 2020 mit vielen Pannen bemühen sich die Städte und Gemeinden um eine Verbesserung. Doch es gelingt nicht überall und sofort.

Warum Autorin Gina Greifenstein in Mannheim-Neckarau Pfälzer Kost auftischt: Kochbücher und Kriminalromane - diese Spezialitäten servierte Autorin Gina Greifenstein im Mannheimer Stadtteil Neckarau Wie's geschmeckt hat und warum die Fränkin dabei die Südpfalz in den Mittelpunkt stellt.

