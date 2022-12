Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Eltern fordern sicheren Überweg für Schulkinder in Franklin: Tagtäglich herrscht Chaos auf der Straße vor dem Haupteingang zur Franklin-Grundschule. Kleine Kinder wuseln zwischen Massen von Autos herum. Eltern fordern ein Ende des Verkehrschaos. Aber die städtische MWSP hält sich zurück

Wo sich der SV Waldhof Der SV Waldhof Mannheim trainiert wieder. Sportchef Schork definiert zwei Bereiche, in denen sich die Urlaubsrückkehrer verbessern müssen. Außerdem hat er sich in der Pause nach Neuzugängen umgesehen

Dutzende Traktoren bei Demonstrationszug am Sonntag in Mannheim erwartet: Naturschützer und Landwirte ziehen nicht immer am selben Strang. An diesem Sonntag schon. In Mannheim demonstrieren sie gemeinsam gegen den neuen Regionalplan. Diese Folgen hat der Flächenfraß für uns

Silvesterpartys in Mannheim und Region: Wer das neue Jahr richtig ausgelassen begrüßen möchte, findet hier unsere besten Tipps für Partys und Konzerte. Von schick bis lässig, von den "Roaring Twenties" zu Drum'n'Bass, von Jazz bis bis Bläsermusik

Darum ist Rhein-Neckar Löwe Knorr auf dem Weg in die Weltklasse: Riesiges Talent wurde Handballer Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen schon immer attestiert. In dieser Saison hat der 22-jährige Spielmacher noch einmal einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Das hat Gründe