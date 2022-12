Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was bringt Mannheimern die Preisbremse bei Fernwärme?: In den letzten Wochen ist viel über die Gas- und Strompreisbremsen geredet worden. Fast zwei Drittel aller Haushalte in Mannheim heizen jedoch mit Fernwärme. Auch für sie soll es Entlastungen geben. Wir prüfen, was die bringen.

Wie der erste Mannheimer Weihnachtsmarkt vor 50 Jahren aussah: Die Holzhütten kamen aus dem Schwarzwald. Vor 50 Jahren findet in Mannheim der erste Weihnachtsmarkt statt. Das Projekt ist umstritten, aber erfolgreich. Fünf Jahre später kommt dann das Aus für den Veranstaltungsort.

Wie Ludwigshafen im Jahr 2053 aussehen will: Im Jahr 2053 feiert Ludwigshafen seinen 200. Geburtstag. Spätestens dann will sich die Chemiestadt mit einem attraktiven Stadtkern präsentieren. Die Lukom hat eine Vision.

Der richtige Zeitpunkt für ein attraktives Ludwigshafen: Bernhard Zinke findet, dass es jetzt - trotz klammer Kassen - der richtige Zeitpunkt ist, Ideen für ein attraktives Ludwigshafen zu entwickeln.

Mannheimer Experte fordert Energiespar-App: Martin Kesternich vom Mannheimer ZEW hat Zweifel daran, dass die Gaspreisbremse das richtige Instrument fürs Energiesparen ist. Im Interview verrät er, wie wichtig der Austausch alter Geräte für die Verbrauchsbilanz ist.

Mitmachen - und mit etwas Glück Adler-Tickets gewinnen: Gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir 2 x 2 Tickets für das Heimspiel der Adler Mannheim gegen Nürnberg.

Warum die Justiz beim Fall des Burschenschaftsskandals in Heidelberg : Vier Burschenschaftler aus Heidelberg und Köln müssen sich seit Anfang November vor dem Amtsgericht in Heidelberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat nun Bewährungsstrafen gefordert - in einem Prozess, der sich äußert schwierig gestaltet.