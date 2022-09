Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano

Metropolregion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Enjoy Jazz startet mit Sona Jobarteh und Abdullah Ibrahim

Mannheim. Der Herbst hat seine schönen Seiten – eine davon ist, dass nun Enjoy Jazz wieder zu städteübergreifenden Konzerten im Rhein-Neckar-Delta einlädt. Das internationale Festival für Jazz & Anderes wird 2022 zum 24. mal ausgerichtet und findet offiziell von 2. Oktober bis 12. November statt. Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr, steht dem Heidelberger Kunstverein indes ein Künstlergespräch samt DJ-Set mit dem mexikanischen Fotokünstler Iñaki Bonillas ins Haus, der das diesjährige Festivalposter gestaltet hat. Gastgeber Kunstverein-Direktor Søren Grammel, der mit Festivalleiter Rainer Kern in die Veranstaltung einführt. Das Gespräch führt die Journalistin, Publizistin und Kuratorin Maxi Broecking. Der Eintritt ist frei.

Video Sona Jobarteh & Band (Kora Music from West Africa):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Beim Eröffnungskonzert wird dann am Sonntag, 2. Oktober, 20 Uhr, die junge Musikerin Sona Jobarteh im Königssaal des Heidelberger Schlosses erwartet. Jobarteh ist die erste Frau Westafrikas, die die Kora spielt, ein traditionelles Harfeninstrument mit 21 Saiten. Begleitet wird sie von Westley Joseph (Schlagzeug), Andrew McLean (Bass), Eric Appapoulay (Gitarre) und Mouhamadou Lamine Sarr (Perkussion). Karten kosten 51,60 Euro (plus Gebühr).

Er wiederum ist etwas älter und gilt als der wohl prägendste und einflussreichste Jazzmusiker Afrikas: Der 1934 in Kapstadt geborene Pianist Abdullah Ibrahim, der vor seiner Konvertierung zum Islam Adolphe Johannes „Dollar“ Brand hieß. Am Montag, 3. Oktober, 20 Uhr, spielt der Altmeister, der sein jüngstes Album „Solotude“ 2021 in seiner Wahlheimat im Chiemgau aufgenommen hat, im Ludwigshafener Pfalzbau. Karten für das Konzert in Kooperation mit der Event Location Der Freischwimmer kosten ab 45 Euro (plus Gebühr).

Die US-amerikanische Sängerin und Klarinettistin Angel Bat Dawid, die 2019 ihr Debütalbum „The Oracle“ veröffentlichte, präsentiert ihren Mix aus Gospel, Hip-Hop und Spiritual Jazz am Dienstag, 4. Oktober, um 21 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof. „Davids Themen kreisten um, verkürzt gesagt, black empowerment, black consciousness und black spirituality“, informiert das Festivalprogramm. Tickets kosten 21,90 Euro (plus Gebühr). Die Musikerin, Komponistin und Aktivistin Angel Bat Dawid, die mit bürgerlichem Namen Angel Elmore heißt, hält zudem am Mittwoch, 5. Oktober, 17.30 Uhr, die Christian Broecking Lecture am Heidelberg Center for American Studies (HCA): „Struktureller Rassismus und die Intersektionalität von Race, Class und Gender sind die Themen für die Angel Elmore als Aktivistin und Künstlerin steht“. Der Eintritt hierzu ist frei.

Vor drei Jahren traten die Trompeterin Sheila Maurice-Grey und Gitarrist Oscar Jerome mit ihrer Londoner Band Kokoroko erstmals bei Enjoy Jazz auf. Was die beiden einige Jahre zuvor, 2014, bei der Gründung der Formation im Sinn hatten: „eine ganz und gar gegenwärtige Form des einstmals von Fela Kuti und Tony Allen kreierten Afrobeats zu entwickeln“, weiß das Enjoy-Jazz-Programm. Unlängst ist nun Kokorokos erstes Album „Could We Be More“ erschienen. Wie das live klingt ist ebenfalls am Mittwoch, 5. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim zu erleben. Karten dafür kosten 29,50 Euro (plus Gebühr).

Zwölf Songs zu den Themen Liebe und Exil werden auf Elina Dunis „Lost Ships“-Konzeptalbum „mit kammermusikalischer Delikatesse interpretiert“, notiert das Festivalprogramm über die albanisch-schweizerische Jazzsängerin, die zusammen mit Gitarrist Robert Luft am selben Abend und zur selben Stunde in der Heidelberger Providenzkirche auftritt. Der Eintritt kostet 25,20 Euro (plus Gebühr).

Alle Infos und Tickets zu den Festivalveranstaltungen gibt es hier: enjoyjazz.de

Bülent Ceylan zeichnet neues TV-Show-Format in Heidelberger Frauenbad auf

Heidelberg. Mannheims prominentester Komiker plant eine neue Show: das TV- und Streaming-Format „babbel NET!“ Jeweils zwei Shows werden von Dienstag bis Donnerstag, am 4., 5. und 6. September, bei jeweils zwei Auftritten pro Abend im historischen Frauenbad in Heidelberg aufgezeichnet. Dabei beleuchtet Bülent Ceylan lustige und spannende Aspekte verschiedener Wissensgebiete. Jede der sechs Folgen soll dabei unter einem besonderen Motto stehen - von Liebe über Schönheit bis Raumfahrt und Geld. „Unterhaltsame Talks, Spiele, Musikeinlagen und Filme gehören zum Programm“, heißt es weiter in der Ankündigung zu den Auftritten. Mit dabei sind demnach nicht nur Gäste und Experten, sondern natürlich auch Bülents Alter Egos Hasan, Anneliese, Harald und Mompfred. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die zweite um 21.30 Uhr. Karten gibt es in zwei Platzkategorien für 17,35 Euro (Galerie) oder 19,65 Euro (Parkett) online unter s-promotion.de (zum Selbstausdrucken) oder unter der Ticket-Hotline 06073/722740.

Söhne Mannheims Piano geben Konzertausblick auf Obertauern Ski-Opening

Mannheim. Einen Konzertflügel und ihre Stimmen: Mehr braucht das Musikerkollektiv Söhne Mannheims nicht, um in seiner Piano-Formation Hits wie „Geh davon aus“ oder „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ zum Klingen zu bringen. Die Band hatte diese kompaktes Live-Projekt 2021 im Zuge der Corona-Situation entwickelt und dabei auch die EP „Piano - Live@Capitol“ veröffentlicht. Mit diesem Format treten die Musiker nun auch am Samstag, 1. Oktober, um 17.30 Uhr beim „Obertauern goes engelhorn“-Nachmittag bei engelhorn sports (Quadrat N5) in Mannheim auf. Pianist Florian Sitzmann und die Vokalisten Karim Amun, Dominic Sanz, Michael Klimas, Giuseppe „Gastone“ Porrello sowie Rapper Metaphysics geben dabei live einen Vorgeschmack auf den Auftritt der kompletten Band beim Obertauern Ski-Opening am 2. Dezember in Österreich. Außerdem stellen sie hier erstmals die aktuelle Söhne-Single „Mut“ in einer Piano-Version vor. Der Eintritt ist frei. Ab 17 Uhr gibt es bei dem zuvor einen Live-Talk unter anderem mit Österreichs Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl und dem deutschen Abfahrtsvizeweltmeister Andreas Sander. Auf Facebook verraten die Söhne ein paar weitere Details.

Video Söhne Mannheims, „Mut“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Rocklegende Ian Anderson präsentiert „Jethro Tull - The Prog Years“ im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Den „Prog Years“ widmet sich Ian Anderson, der ikonische Flötist, Sänger und Kopf der legendären britischen Rock-Band Jethro Tull, bei seinem Konzertbesuch im Mannheimer Rosengarten am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr. Dabei legt Anderson den Fokus auf die eher Progressive-Rock-lastigen Alben seiner 1967 gegründeten Formation, „von denen sich einige auf die frühere Entstehungszeit, bis hin zu den Heavy Hitters des Tull-Katalogs aus den Alben 'Stand Up', 'Benefit', 'Aqualung', 'Thick As A Brick', 'Passion Play' und sogar einem Hauch von „TAAB2“ von 2012 konzentrieren“, wie die Programmvorschau verrät. Anfang dieses Jahres erschien allerdings (nach knapp zwei Platten-freien Dekaden!) das neue Jethro-Tull“-Album „The Zealot Gene“ - und wir sind gespannt, ob auch daraus live etwas zu hören sein wird. Karten für „Jethro Tull - The Prog Years“ waren zuletzt noch in den Preiskategorien zwischen 58,30 und 79 Euro (plus Gebühr) bei eventime.de erhältlich.

Über diesen Veranstaltungslink geht es auch zu den Tickets: mcon-mannheim.de

Jethro Tull, „The Zealot Gene“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Phalleé & Baldu machen sich in Alter Feuerwache an „Neuvermessung des Deutsch-Pop“

Mannheim. „Die Neuvermessung des deutschen des Deutsch-Pop“ haben sich die Sängerin Phalleé alias Stephanie Neigel und der in Berlin wie auch hier in der Region verankerte Musiker Tommy Baldu zur Aufgabe gemacht, die unter dem Duo-Namen Phalleé & Baldu am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auftreten. Hierbei überraschen die Vokalistin, Multinstrumentalistin, Songschreiberin und der so international erfahrene wie ungemein vielseitige Produzent und Schlagzeuger bei der Präsentation ihrer Debüt-CD „Zwischen den Zeilen“ (hier unsere Albumkritik) mit einem „Manifest der musikalischen Freiheit“, wie das Programm der Feuerwache in Aussicht stellt. Das klingt spannend – der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro, im online-Vorverkauf 16,40 Euro (plus Gebühr).

Der Konzert- und Kartenlink: altefeuerwache.com

Reiss-Engelhorn-Museen zeigen Robert-Häusser-Fotoausstellung „Die Welt am Oberrhein“

Mannheim. „Die Welt am Oberrhein“ titelt die Ausstellung mit Fotografien von Robert Häusser aus den 1960er Jahren, die ab Freitag, 30. September, im Museum Zeughaus der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen gezeigt wird. Häusser, der 1924 in Stuttgart geboren wurde und 2013 in Mannheim starb, gilt als einer der Wegbereiter der zeitgenössischen Fotografie. Er wurde unter anderem mit dem Hasselblad Award – dem Nobelpreis der Fotografie – ausgezeichnet.Von 1961 bis 1965 arbeitete er für ein einmaliges Langzeitprojekt im Auftrag des Karlsruher Braun-Verlags, informiert das Museum: „Entstanden sind eindrucksvolle Aufnahmen der Burgen, Schlösser, Städte, aber auch der Berufsstände oder des ländlichen und urbanen Alltagslebens entlang des Oberrheins.“ Die bis zum 30. Juli 2023 dauernde Ausstellung findet im Rahmen des trinationalen Projekts „Der Rhein“ des „Netzwerks Museen“ statt. Sie ist dienstags bis sonntags (auch an baden-württembergischen Feiertagen) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Mehr Informationen zur Ausstellung gibt es an dieser Stelle: rem-mannheim.de

Junges Nationaltheater startet Spielzeit mit Kafkas „Der Verschollene“

Mannheim. Die erste Premiere dieser Spielzeit feiert das Junge Nationaltheater (NTM) Mannheim am Samstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, einer Uraufführung nach Franz Kafkas Romanfragment „Der Verschollene“. Lara Kaiser, frisch von der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, gibt dieser für ein Publikum ab 15 Jahren empfohlenen Inszenierung zugleich ihr Regiedebüt. Mit Querbezug zu den sogenannten „Exit Games“ erzählen die Regisseurin und ihr Team hier die tragikomische Geschichte des nach New York reisenden Kafka-Protagonisten Karl Rossmann mit drei Spielerinnen: „Hineingeworfen in einen Raum, dessen Ausstattung vielleicht an ein Spielbrett erinnert, begegnen sie dem Text, der immer wieder wie von einem Spielmeister verlesen, die Handlung vorantreibt“, so das Junge NTM. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt sieben Euro. Das Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680302. Die nächsten Vorstellungen finden am 4. und 5. Oktober, jeweils 10 Uhr, im Saal des Jungen NTM statt (am 5. Oktober mit Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache).

Weitere Stück- und Termininformationen gibt es beim NTM: nationaltheater-mannheim.de

Konzert der Sportfreunde Stiller in Alter Feuerwache ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert der - wie sich hierdurch einmal mehr beweist - allseits beliebten Band Sportfreunde Stiller, die am Samstag, 1. Oktober, in der Alten Feuerwache Mannheim Station macht.

Capitol reist mit Eigenproduktion „Mauerspringer“ durch 50 Jahre deutsche Musikgeschichte

Mannheim. Mit der Konzertveranstaltung „Mauerspringer“ präsentiert das Mannheimer Capitol am Montag, 3. Oktober, 19 Uhr, eine neue Eigenproduktion. „Capitol singt Deutsch“ heißt hierbei die Maxime – wie immer am 3. Oktober seit dem Jahr 2015, zum damals 25. Jubiläum der Wiedervereinigung. Kathi Presser, Sarah Straub, Sascha Lien und Daniel Würfel interpretieren Stücke aus beinahe fünf Jahrzehnten deutscher Geschichte, zu hören sind unter anderem Titel von Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen und Rio Reiser, von Nina Hagen und Die Fantastischen Vier. Karten für diese „deutsch-musikalische Gesamtschau“ (Regie: Georg Veit) gibt es in zwei Platzkategorien zu 34 oder 39 Euro, ermäßigt zu 28 oder 33 Euro. Die Tickethotline ist unter der Nummer 0621/3367333 zu erreichen. Online-Tickets kosten im Normaltarif 36,50 oder 41,50 Euro bei eventime.de („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken). Auf der Capitol-Homepage finden sich mehr Infos und der Kartenlink: capitol-mannheim.de

Komiker Markus Krebs gastiert mit „Comedy alle wegen mir?“ im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. „Comedy alle wegen mir?“, fragt Ruhrpott-Komiker Markus Krebs launig mit Blick auf sein aktuelles Bühnenprogramm, das er am Freitag, 30. September, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten präsentiert. „Er ist humorvoller Beobachter der Stammtisch- und Thekengespräche und nimmt uns mit in seine Welt des Kneipenhumors“, heißt es in den Veranstaltungsinformationen. Ein Sitzlatz in dieser munteren Runde kostet bei ticketmaster.de zwischen 31,95 und 61,85 Euro („eTicket“).

Rilke Projekt kommt mit „das ist die Sehnsucht“-Programm ins Capitol

Mannheim. Vor einem Jahr haben Angelica Fleer und Richard Schönherz mit dem Rilke Projekt ihr sechstes Studioalbum „das ist die Sehnsucht“ veröffentlicht – jetzt gehen sie damit auf eine Tour, die sie am Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, auch ins Mannheimer Capitol führt. Das Kompositions- und Produktions-Duo vertont bei diesem Projekt zusammen mit Schauspielerinnen, Schauspielern und Musikschaffende Werke des Lyrikers Rainer Maria Rilke. Auf der „das ist die Sehnsucht“-Veranstaltungsreise sind Nina Hoger und Ralf Bauer sowie Dietmar Bär als Special Guest dabei. Karten kosten zwischen 41,80 und 49,50 Euro, im Webshop (zum Selbstausdrucken) sind sie für 44,30 bis 52 Euro erhältlich. Dieser Link führt Sie zur Veranstaltung auf der Capitol-Seite: capitol-mannheim.de

Rilke Projekt, „das ist die Sehnsucht“-Teaser:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Mannheimer Schatzkistl bietet Bühnenmix von Glamour bis Komödie

Mannheim. „Musik und Glamour der Roaring Twenties“ bringt Fräulein Susis Singvergnügen! am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, ins Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl – wohinter sich die Weinheimer Sängerin Susan Horn verbirgt, die in diesem Bühnenformat eine Melange aus Blues, Swing und Jazz von Duke Ellington bis Billie Holiday, aus Berliner Gassenhauern und aus Klassikern von Marlene Dietrich bis Zarah Leander zu Gehör bringt. Begleitet wird sie dabei von Pianist Michael Quast.

Komiker Heinz Gröning erörtert tags darauf, am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in seinem Programm „Der perfekte Mann – Eine Laughstory“ wie eine „Beziehung für Fortgeschrittene“ funktioniert. Das Publikum erwartet hierbei ein „romantischer Abend über Rosen, Rotwein und Rrrr“, schreibt das Schatzkistl.

Bei „Achterbahn“ wird dann am Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, wieder Éric Assous' „bewegte Beziehungskomödie“ mit Cynthia Popa und Gunter Möckel (Regie: Jürg Hummel) im Schatzkistl aufgeführt. Das ganz wunderbare Figurentheater Maren Kaun erzählt hiernach am Sonntag, 2. Oktober, 16 Uhr, „Die Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ nach dem gleichnamigen Kult-Kinderbuch. Das Kindertheater-Stück richtet sich an ein Publikum ab vier Jahren. Karten für die vorgenannten Veranstaltungen kosten jeweils 21,50 Euro (für Maren Kaun: zehn Euro), dazu kommen gegebenenfalls Bearbeitungs- und Servicegebühren. Zum Schatzkistl-Spielplan mit allen weiterführenden Infos geht es hier: schatzkistl.de

Lauren Henderson singt im Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Zusammen mit dem Walter Fischbacher Trio ist die US-amerikanische Sängerin Lauren Henderson auf ihrer Europa-Tour unterwegs, die sie am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, auch in den Mannheimer Jazzclub Ella & Louis führt. „Als New Yorkerin, mit tiefen Wurzeln in Panama und der Karibik, verzaubert Henderson ihr Publikum mit ihrem Flair für Latin Music und R&B“, teilt das Clubprogramm mit Blick auf dieses Konzert mit, das seinem Publikum einen Abend mit „Soulful Vocal Jazz“ verspricht. Hendersons Begleit-Trio formiert sich aus Walter Fischbacher am Klavier, Petr Dvorsky am Bass und Alex Bernath am Schlagzeug. Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 28 Euro. Hier können Karten gebucht werden: ellalouis.de

Video Lauren Henderson & Walter Fischbacher Trio, „You And The Night And The Music“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Theater-Nachwuchs springt im Mannheimer Studio Werkhaus „Ins kalte Wasser“

Mannheim. Im Rahmen monatlichen Reihe „Ins kalte Wasser“ lädt das Mannheimer Nationaltheater am Mittwoch, 5. Oktober, um 20 Uhr wieder zum „Assistent*innen-Abend“ ins Studio Werkhaus ein. „Bühne frei für den Theater-Nachwuchs“ heißt es bei dem frei gestalteten Format - schließlich sind die heutigen Assistentinnen und Assistenten in Regie und Ausstattung diejenigen, die das Theater vom morgen machen werden. Valeria Ryzhonina gestaltet diese erste Ausgabe der neuen Spielzeit. Karten kosten zwölf, ermäßigt sieben Euro. Zu den Online-Tickets geht es über diesen Link: nationaltheater-mannheim.de

Komödien-Klassiker „Barfuß im Park“ mit Lilo Wanders am Theater im Pfalzbau zu Gast

Ludwigshafen. Mit Neil Simons Broadway-Ehekomödien-Klassiker „Barfuß im Park“ - bekannt insbesondere auch durch die Verfilmung mit Jane Fonda und Robert Redford – gastiert die Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig am Samstag 1. Oktober, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 2. Oktober, 14.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Florian Battermann führt bei der Inszenierung mit Hannah Baus, TV-Ikone Lilo Wanders, Hannes Ducke, Sebastian Teichner und Andreas Werth Regie. Der Eintritt kostet zwischen 17 und 29 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Für die Sonntagsvorstellung kostet der Eintritt einheitlich 24 Euro, ermäßigt 14 Euro. Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621/5042558 möglich. Mehr unter theater-im-pfalzbau.de

Multimedia-Konzertshow „Unser Planet – Live in Concert“ macht in SAP Arena Station

Mannheim. Als neu inszeniertes Live-Erlebnis mit Symphonieorchester ist die Emmy-Award-gekrönte Netflix-Dokumentation „Unser Planet“ am Dienstag, 4. Oktober, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena zu sehen und hören. Bei dem konzertanten Multimedia-Ereignis fungiert der renommierte britische Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough als Kommentator auf der Großbildleinwand. Karten für „Unser Planet – Live in Concert“ waren im Online-Ticketshop der SAP Arena zuletzt noch in den Kategorien zwischen 44,90 und 89,90 Euro (plus Versand) erhältlich. Die SAP-Arena-Tickethotline ist unter der Rufnummer 0621/18190333 zu erreichen. Mehr Infos gibt es hier: saparena.de

Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell und the Bastard Sons rocken im Café Central

Weinheim. Nicht wie ursprünglich geplant die der Alten Feuerwache Mannheim, sondern vielmehr ins Weinheimer Café Central verlegt findet das Konzert von Phil Campbell and the Bastard Sons am Dienstag, 4. Oktober, statt. Phil Campbell, ehemals Gitarrist der Rock-Götter Motörhead, spielt in dieser Formation zusammen mit seinen Söhnen Todd, Tyla und Dane. Was dabei entsteht - und auch auf dem gemeinsamen Debütalbum „The Age of Absurdity“ seinen Niederschlag gefunden hat - ist ein „Mix aus düsterem Hard Rock und knarzigem Rock ‘n‘ Roll, mit treibenden und schweren Riffs“, wie die Konzertankündigung vermeldet. „Special Guests“ sind Nitrogods und The Carburetors. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten kosten bei reservix.de 36 Euro (plus Gebühr). Hier geht’s zu den Konzertinfos und weiter zum Webshop: altefeuerwache.com

Video Phil Campbell and the Bastard Sons, „Born to Roam“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Klapsmühl' am Rathaus bietet Kabarett mit Die ZWEIfler und Jazz mit Moodoom

Mannheim. Michael Angierski und Elmar Thüner – alias Kabarett-Duo DieZWEIfler – präsentieren ihr nagelneues Programm „Schöne Beschwerung“ (das am Mittwoch, 28. September, 20 Uhr, Premiere feiert) von Donnerstag bis Sonntag, 29. September bis 2. Oktober, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Auch in diesem 42. Programm bieten die beiden Kabarett, wie man es von ihnen kennt, kurz gesagt: „intelligente Unterhaltung für Mitdenker“, wie die Klapsmühl' konstatiert. Die Vorstellungen beginnen immer um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Karten kosten am Donnerstag und Sonntag jeweils 20 Euro, ermäßigt 15 Euro; am Freitag 22 Euro (ermäßigt: 17 Euro) und am Samstag einheitlich 22 Euro.

Zum „Tuezzday“ in der Klapsmühl' lädt die IG Jazz Rhein-Neckar am Dienstag, 4. Oktober, 20 Uhr, die Gruppe Moodoom ein - das neue Kompositions- und Bandprojekt von Schlagzeuger Jonas Kaltenbach. Und jenes will den „beteiligten Musizierenden auch spielerisch den größtmöglichen Raum bieten - zur Improvisation, zum Ausprobieren und zur Realisation von Träumen, deren Existenz uns vielleicht noch gar nicht bekannt war“, heißt es in der Programmvorschau. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets für die Veranstaltungen in der Klapsmühl' gibt es telefonisch unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail info@klapsmuehl.eu. Ein ausgewähltes Kartenkontingent gibt es auch online bei eventime.de – dort variieren die genannten Preise.

Dieser Link führt zu weiteren Programm-Infos: klapsmuehl.eu

Diskussion zum Thema „Der Umgang von Museen und Stadt mit dem kolonialen Erbe“ bei Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim. Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Der Umgang von Museen und Stadt mit dem kolonialen Erbe“ richten die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) am Dienstag, 4. Oktober, 18 Uhr, im Anna-Reiß-Saal des Museums Weltkulturen (Quadrat D5) aus. Bei der Veranstaltung in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim diskutieren Richard B. Tsogang Fossi (TU Berlin), Sarah Nelly Friedland (Reiss-Engelhorn-Museen), Bernhard Gißibl (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz), Peter Kurz (Oberbürgermeister der Stadt Mannheim), Vera Marusic (Rautenstrauch-Joest-Museum Köln) und Margarete Würstlin (Arbeitskreis Kolonialgeschichte). Moderiert wird der Abend vom stellvertretenden Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“, Manfred Loimeier. Der Eintritt ist frei. Zur Veranstaltungsankündigung auf der Museumsseite geht es hier: rem-mannheim.de

Konzert von südafrikanischer Band BCUC beendet Planet Ears Festival

Mannheim. Zum Abschluss des Planet Ears Festival gibt die südafrikanische Band BCUC (kurz für Bantu Continua Uhuru Consciousness) am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, ein Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim. Die Mitglieder der siebenköpfigen Formation „sehen ihre Musik als eine hedonistische Trance, aber auch als eine Waffe der politischen und spirituellen Befreiung“, erläutert das Programm der Feuerwache. Dabei nehmen „Jazzklänge aus den Produktionen der 1970er und 80er Jahre, die durch HipHop-Einflüsse und Punk-Rock-Energie ersetzt wurden“ das Publikum mit auf eine faszinierende Reise. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro, im Webshop gibt es Tickets für 17,50 Euro (plus Gebühr). Wer mehr erfahren möchte, klickt auf diesen Link: altefeuerwache.com

Jim Kahr bringt den Blues zurück ins Mannheimer Capitol

Mannheim. „Back to the Roots”, also zurück zu den Wurzeln kehrt der US-amerikanische Blues-Spezialist Jim Kahr am Mittwoch, 5. Oktober, 20 Uhr, bei seinem Konzert im Mannheimer Capitol. Das könnte man auch als eine sehr buchstäbliche Botschaft verstehen – schließlich hatte der 1952 geborene Musiker, nachdem er als junger Leadgitarrist der Band von John Lee Hooker 1976 nach Deutschland gekommen war, in den 80ern einige Jahre lang in der Quadratestadt gelebt. „Back To The Roots“ heißt indes auch das jüngste, Anfang dieses Jahres veröffentlichte Album des Sängers und Saitenkünstlers. Auch altgediente Kahr-Fans dürfen sich damit wohl auf Neues freuen. Karten gibt es für 33,80 oder 39,90 Euro (Tickethotline: 0621/3367333).

Theater-Oliv-Premiere beleuchtet Leben von Jazzsängerin