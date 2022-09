Ein wackeliger erster Adler-Sieg

Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen die Bietigheim Steelers gewann das Team von Trainer Bill Stewart am Sonntagabend vor 7550 Zuschauern in der SAP Arena mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, bis der Dreier eingetütet war. „Das war ein Schritt in die richtige

