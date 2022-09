Virtual-Reality-Touren durch das Stadtquartier Q6/Q7

Mit VR-Brille und einem Handtracker können sich Teilnehmende ab acht Jahren und ohne Begleitung der Eltern ab zwölf im Quartier Q6/Q7 ab sofort durch virtuelle Welten bewegen. Denn die Virtual Reality-Aktion YULLBE GO ist im Quartier eröffnet worden. Das teilte der Europa-Park mit. Die Angebote stehen den Gästen „ab sofort zur Verfügung und machen den Einkaufstrip so zum besonderen Erlebnis für die ganze Familie“, heißt es weiter vom Freizeitpark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weltall oder Verbrecherjagd

Ob bei einer abenteuerlichen „Mission ins Weltall“ oder bei einer „waghalsigen Verbrecherjagd“ oder doch bei einer „Entdeckungstour durch den verzauberten Europa-Park mit Ed und Edda“ – es warten viele „immersive Abenteuer“, so der Veranstalter. Feierlich eröffnete Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, am Freitag den neuen Standort und sagte: „Es ist eine besondere Auszeichnung für die Stadt Mannheim, von nun an ein Stück Europa-Park zu beheimaten.“

„Brauchen Frequenz“

Der neue YULLBE GO-Standort verbinde „virtuelles Entertainment und analoges Shoppingzu einem innovativen Erlebnis“. Die Kooperation mit dem Europa-Park sei auch für die Stadt wichtig: „Wir brauchen Frequenz in unseren Innenstädten und müssen dabei auf neue Medien und Innovationen setzen. Deshalb ist diese Eröffnung weit mehr als nur ein Shop-Konzept.“

Mehr zum Thema Freizeit Mit VR-Brille durch den Europapark - Neuer Store im Mannheimer Q6/Q7 Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einzelhandel Mehrere Abschiede aus der Mannheimer City - und ein prominenter Neuzugang Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Für Stadt, Europa-Park und Q6/Q7 gibt es beim Marketing Synergien. So sagte Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks und Gründer von MackNeXT, zum neuen Standort: „Wir werden in Zukunft auch ein bisschen Europa-Park Feeling nach Mannheim bringen.“

„Probieren stets neue Konzepte“

Es gebe zusätzlich zu YULLBE GO „Geschenkideen für jedes Alter“, Europa-Park-Souvenirs, Tickets für den Park und Mitmachaktionen, so Mack. Die Zielgruppen sind vielfältig und so war etwa auch Influencer Younes Zarou zur YULLBE GO Eröffnung gekommen – und hat als erster die Attraktion ausprobiert. „Seit der Eröffnung 2016 ist es eine Maxime von Q6/Q7, dass wir stets neue Konzepte ausprobieren, um diese bei Erfolg dauerhaft in der Shopping-Welt zu etablieren“, erläuterte Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer der CRM – Center & Retail Management, die Q6/Q7 betreibt, zuletzt dem „MM“. Q6/Q7 soll ein urbaner Treffpunkt für Einheimische und Touristen sein: „Dass das zukunftsweisende Projekt YULLBE GO jetzt bei uns in Q6/Q7 Einzug halten kann, ist auch dem persönlichen Engagement der Familie Mack und der Unternehmerfamilie von Diringer & Scheidel zu verdanken“, sagte er. „Das ist für mich ein Beleg, wie die Zusammenarbeit von erfolgreichen Familienunternehmen dazu führen kann, dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein.“ red/see