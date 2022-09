Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Interview-Premiere - Apache 207 bricht sein Schweigen: In einem seiner ersten Interviews erklärt der Erfolgsrapper unter anderem, dass er die Stadtwappen Mannheims und Ludwigshafens als Tätowierungen auf den Waden trägt, warum er trotz harter Kindheit in der Gartenstadt so heimatverbunden ist und wie der Künstlername Apache 207 zustandekam.

Mehrere Abschiede aus der Mannheimer City - und ein prominenter Neuzugang: Mieterwechsel im Einzelhandel gehören zur Tagesordnung, doch dieses Mal spielen in der Mannheimer Innenstadt größere Filialisten eine Rolle. Dafür freut sich das Einkaufscenter Q6/Q7 über einen prominenten Neuzugang.

55 Meter hohes Riesenrad wird die Attraktion der Oktobermess: Mit Riesenrutsche und "Wilder Maus" - am Samstag wird auf dem Neuen Meßplatz die Oktobermess eröffnet. 20 Imbiss- und Fahrgeschäfte gibt es. Doch viele Aussteller leiden unter einem Problem.

Ursachen-Suche für den BASF-Stromausfall: Meterhoch schossen am Dienstag vergangener Woche die Flammen aus den Fackeln der BASF in Ludwigshafen. Grund war ein 20-minütiger Stromausfall des Übertragungsnetzbetreibers. Der sucht noch immer nach der Ursache.

Dem Adler-Fehlstart auf der Spur: Zwei Spiele, keine Punkte - die Adler Mannheim haben in der DEL einen Fehlstart hingelegt. Phil Koehl und Christian Rotter analysieren im "Adler-Check" den Auftakt und schauen auf die Partie am Freitag in Bremerhaven.

Ludwigshafener Boxer Ahmad Ali will Geschichte schreiben: Aufgewachsen ist er zwischen Drogen und Kriminellen. Am Samstag aber greift der 33-Jährige Ahmad Ali in der Friedrich-Ebert-Halle nach dem EM-Titel im Superweltergewicht. Er wäre der erste Europameister aus Ludwigshafen.

Hirschbergerin Stefanie Kippenhan will Deutsche Weinkönigin werden: Stefanie Kippenhan vertritt als Gebietsweinkönigin die Hessische Bergstraße. Die 28-Jährige gilt als Paradebeispiel für das länderübergreifende Zusammenspiel beim Weinbau - und strebt jetzt nach Höherem.

Mannheimer Unternehmen Essity macht Toilettenpapier teurer: Der Mannheimer Hygienepapier-Hersteller Essity gibt höhere Energiekosten an die Kunden weiter. Knapp ist die Ware aber noch nicht.

