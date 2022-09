Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oktobermess gestartet: Karussells drehen sich wieder: Auf dem Neuen Meßplatz in der Neckarstadt läuft wieder die Oktobermess. Bürgermeister Michael Grötsch hat das „generationenübergreifende Traditionsevent“ eröffnet

Panoramasteg für die Buga: Aubuckel am Sonntag frei: Die erste Etappe von dem komplizierten Bauprojekt ist geschafft und eines von drei Teilen des Panoramastegs der Bundesgartenschau eingehoben. Am Sonntag wird der Aubuckel daher für den Verkehr freigegeben

Adler-Torhüter Brückmann: „In Ordnung ist nicht gut genug“: Drittes Spiel, dritte Niederlage - die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga noch keine Fahrt aufgenommen. Torhüter Felix Brückmann blickt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Bietigheim reflektiert auf den Saisonstart.

Wie Aufklärung aus Mannheim Lkw-Fahrer bundesweit aufrüttelt: Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik übernimmt die Ideen der Mannheimer Aufklärungsinitiative „Hellwach mit 80 km/h“ in ihr bundesweites Schulungskonzept und rüttelt mit einem besonderen Lkw-Modell auf

Fünf Kandidatinnen für nächste Deutsche Weinkönigin stehen fest: Diese Frauen überzeugten die Jury in Neustadt an der Weinstraße: Eine Woche vor der Wahl der 74. Deutschen Weinkönigin haben sich bei einem Vorentscheid fünf Kandidatinnen für das Finale am 30. September qualifiziert.

Die zehn besten veganen Cafés und Restaurants in Mannheim: Ob veganes Frühstück, Mittagstisch oder pflanzenbasiertes Abendessen: Wer fleischfrei genießen will, ist in Mannheim genau richtig. Wir stellen die Top 10 an Restaurants für Veganer und Vegetarierinnen vor

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!