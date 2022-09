Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Cademartori gibt Sitz im Mannheimer Gemeinderat auf: Zehnter Abgang aus dem Mannheimer Gemeinderat in nur drei Jahren: Isabel Cademartori (SPD) gibt ihr Mandat auf, um sich ganz auf ihre Arbeit im Bundestag zu konzentrieren. Das hat auch mit ihrer Nachrückerin zu tun.

Riedbahn-Sanierung: Konzept wirft viele Fragen auf: Dass die Riedbahn saniert wird, ist überfällig. Was eine fünfmonatige Sperrung der Strecke bedeutet, lässt sich noch gar nicht absehen. Das Projekt wird eine logistische und finanzielle Herausforderung, findet Bernhard Zinke.

War der Fahrer ein Raser? Tödlicher Unfall von 2019 kommt vor Gericht: Zwei Tote und ein Pflegefall sind die Bilanz eines Horrorunfalls. Mit 155 Stundenkilometern war ein BMW zwischen Lampertheim und Mannheim unterwegs - und verunglückte. Videos werfen ein neues Licht auf den jungen Fahrer.

Alles Wissenswerte rund ums Bafög: Die Inflation trifft auch Schülerinnen und Schüler oder Studierende in Mannheim: So können sie jedoch finanzielle Unterstützung bekommen.

Grünen-Staatssekretärin Franziska Brantner - „Die ganz billigen Gaspreise kommen nicht wieder zurück“: Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete glaubt an Wege aus der Energiekrise - warnt aber vor falschen Hoffnungen.

Neues "Ludwigs-Quartier" - Eine „Visitenkarte“ für die Stadt Ludwigshafen: Spatenstich auf dem ehemaligen Halberg-Gelände für zwei Gebäude im neuen „Ludwigs-Quartier“. Hier sollen unter anderem etwa 550 Wohneinheiten, eine Kita und ein gewerblicher Bereich entstehen. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben.

Viel zu hören und zu sehen - Michael Patrick Kelly, K.I.Z., Mannheimer Galerientage und Neues von Dietmar Brixy: Unsere Auswahl aus den Kulturterminkalendern reicht von Kunst, Kino, Komik und Literatur bis zu den drei Open Airs von Ed Sheeran im Frankfurter Stadion.

