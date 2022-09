Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mit Klingeln, Musik und Blaulicht durch die Quadrate: Die Critical Mass macht bei ihren Fahrten als Fahrradverband auf die Rechte der Zweiräder als Teil des Straßenverkehrs aufmerksam. Im September war auch die Polizei dabei - wieso weiß niemand.

21-Punkte-Plan für fahrradfreundliches Mannheim hinter Zeitplan: Beim Großteil der gesetzten Ziele konnte Mannheim bereits Erfolge erzielen. Was die Zahl der Schwerverletzten bei Unfällen und der Fahrraddiebstähle angeht, wurden sie nicht innerhalb des vorgenommenen Zeitplans erreicht.

Arbeit auf 42 000 Quadratmetern im neuen Rathaus in Ludwigshafen: Im neuen Ludwigshafener Rathaus wird Flexibilität groß geschrieben. Geht es nach der Stadt, soll ein Arbeitsplatz der Zukunft entstehen. Ein Raumkonzept steht nun zur Diskussion.

Mannheimer Panoramasteg kommt: Ein riesiger Raupenkran steht schon seit August bereit. Jetzt geht es los: Er hebt den Panoramasteg auf die Fundamente. Aber dazu muss der Aubuckel gesperrt werden.





Neues Programm der Mannheimer Abendakademie: Von Jammerfasten-Yoga bis Zazaisch lernen: "Beschwerst du dich noch oder lebst du schon?" Die Abendakademie will zum "Vorwärtskommen in herausfordernden Zeiten" anregen. Diesmal dabei: Kurse auf dem Pferderücken, zum Selbstversorgerdasein - und zum Klimaschutz daheim.

Einzug – und gleich wieder raus: Großer Wasserschaden im Kindergarten des gerade erst neu erbauten Bonhoefferhauses.

Schnäppchenjagd im großen Stil: Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Heidelberg lädt am 13./14./15. Oktober zum Pfennigbasar auf den Emmertsgrund.





Fünf Sekunden Stille in Westminster Hall: Wie sich die Mannheimerin Christa Kalker von der Queen am Sarg verabschiedete und wenige Stunden später zufällig in die Generalprobe für die Beisetzung geriet.





Verlängerter Frühbucherrabatt für Robinson Clubs: Noch bis Ende des Monats bekommen Inhaberinnen und Inhaber einer Morgencard verländerten Frühbucherrabatt für eine Reise in einen Robinson Club in die Alpen. Der "Mannheimer Morgen" veranstaltet insgesamt drei "Snow Happenings".

