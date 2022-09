Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So geht es jetzt beim Mannheimer Verkehrsversuch weiter: Erste Zahlen zum Mannheimer Verkehrsversuch liegen jetzt auf dem Tisch, aber die Bewertungen gehen auseinander. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Erbprinzenstraße - Mannheims Staustraße: Die aktuellen Zahlen zum Verkehrsversuch belegen es: Seit dem Start des Projekts sind in der Erbprinzenstraße in der Mannheimer Innenstadt doppelt so viele Autos unterwegs wie davor. Die Stadt will nun Abhilfe schaffen.

Warum die S-Bahn Rhein-Neckar am Limit ist: Zugfahren war in den vergangenen Wochen eine Belastungsprobe - vor allem für die Nutzer. Ausfälle, Verspätungen, Gleiswechsel - überall fluchten Menschen an den Bahnsteigen der Region. Ein Erlebnisbericht.

Ludwigshafens Angst vor der Hochstraßen-Sanierung: Im Stadtrat gab es am Montag eine Diskussion um drohende Mehrkosten beim wichtigsten Projekt der Stadt. Was ist, wenn Bundesverkehrsminister Volker Wissing Zusagen an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck nicht einhält?

Angeklagte gestehen im Mannheimer Langfinger-Prozess: Der Prozess um mehr als 30 Trickdiebstähle an Bahnhöfen, darunter auch in Mannheim, könnte früher zu Ende gehen als gedacht. Die vier Angeklagten haben inzwischen umfassende Geständnisse abgelegt.

Wenn Kinder von Sorgen erdrückt werden: Eigentlich sollten alle Kinder auf der Welt ein unbeschwertes Leben haben. Die Realität in vielen Ländern sieht aber anders aus. Der Weltkindertag erinnert daran, dass auch in Deutschland vieles im Argen liegt.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!