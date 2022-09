Morgencard: Verlängerter Frühbucherrabatt für Robinson Clubs

Noch bis Ende dieses Monats bekommen Inhaberinnen und Inhaber der Morgencard den verlängerten Frühbucherrabatt für eine Reise in einen von drei Robinson Clubs in den Alpen. Die „Snow Happenings“ werden vom „Mannheimer Morgen“ veranstaltet und finden im Dezember, Januar und März statt. „Es gibt fast nichts, was es nicht gibt“, sagt Gregor Spachmann, der die Reisen im badischen und kurpfälzischem Raum seit mehr als 30 Jahren mit Wolfgang Niehus organisiert.

Besonders interessant sei das Angebot für Menschen, die die Option haben wollen, im Urlaub mit Menschen zusammenzukommen. Da alle aus derselben Region kommen, ist es laut Spachmann leicht, ins Gespräch zu kommen – wenn dies gewünscht wird. Darüber hinaus gebe es in den Clubs ein zusätzliches Angebot für die Morgencard-Inhaberinnen und -Inhaber. Beispielsweise einen Empfang und eine Clubführung mit dem jeweiligen Clubchef.

Drei Reisen geplant

Das Skigebiet Arlberg ist das Größte in Österreich. © Josef Mallaun/dpa

Die erste Reise findet vom 11. bis 17. Dezember in den Robinson Club Amadé nach Arlberg in Österreich statt. Ein Theater, ein Club, Partys und Après Ski gehören hier unter anderem zum Angebot. Vor dem Club ist der Skilift, der Zugang zu 760 Kilometern Piste gibt.

In die Schweiz nach Graubünden können Reisende des zweiten Angebots vom 14. bis 21. Januar. Auch im Robinson Club Arosa gibt es abends Entertainment mit Unterhaltungsprogrammen. Hier gibt es 225 Pistenkilometer im Skigebiet Arosa-Lenzerheide und 43 Kilometer Langlaufloipen.

Wieder nach Arlberg, in den Robinson Club Zürs, führt die dritte Reise vom 19. bis 25. März. Auch hier gibt es 302 Pistenkilometer direkt vor der Haustür – allerdings sei der Wellness-, Fitness- und Spa-Bereich hier für die Zielgruppe von größerem Interesse, erklärt Spachmann. Im Preis enthalten sind für die Reisen in die Robinson Clubs Amadé und Arosa die Skipässe sowie Kurse für Anfänger. Buchen können interessierte Leserinnen und Leser den Urlaub im Internet unter www.snow-happenings.de/buchen. jpp