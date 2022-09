Mannheimerin am Sarg der Queen: Fünf Sekunden Stille in Westminster Hall

So richtig glauben kann es Christa Kalker immer noch nicht. Die Studentin aus der Gartenstadt hat es tatsächlich geschafft, sich in London in der Westminster Hall am Sarg von Queen Elizabeth II., von der, wie sie selbst sagt, „berühmtesten und faszinierendste Frau der Welt“ zu verabschieden. Doch die Geschichte dieses London-Trips hat nicht nur diesen einen, etwa fünf Sekunden langen

...