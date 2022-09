Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Tyler Gaudet als Neuzugang bei den Adlern Mannheim: Die Adler Mannheim waren schon vor der vergangenen Saison an Tyler Gaudet interessiert. Im zweiten Anlauf hat es jetzt mit der Verpflichtung des kanadischen Centers geklappt

Hornbach-Chef Erich Harsch gibt Ratschläge zum Umgang mit Beschäftigten: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation - die Wirtschaft macht viele Krisen durch. Hornbach-Chef Erich Harsch ist bekannt für seinen ruhigen Führungsstil

Historisches Museum Speyer zeigt Grabkrone und Gewand des Papstes auf neuer Fläche: Schlaglichter aus der Geschichte des Doms und der Diözese kehren zurück. Exponate aus 1500 Jahren Kirchengeschichte sind nun an einem idealen Ort im Historischen Museum zusammengeführt

Völkerkundemuseum in Heidelberg bekommt neuen Direktor: Ein Ethnologe übernimmt im Januar die Leitung des Heidelberger Völkerkundemuseums. Nach öffentlichen Streitigkeiten soll das Museum nun als An-Institut der Universität in die Zukunft gehen

