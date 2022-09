Mannheimer Morgen Plus-Artikel #IchBinArmutsbetroffen Mannheimer Tafeln am Limit: "Mehr Kunden, weniger Ware"

„Warum kriegt er mehr?“ - Neidische Blicke im Mannheimer Tafelladen: Was die Inflation mit Menschen im Tafelladen macht und was die Lage für Kinder in der Stadt bedeutet