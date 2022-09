Hecht und Goc: Zwei große Namen hinter der Bande der Adler

Marcel und Jochen, was muss ein guter Trainer heutzutage alles mitbringen?



Marcel Goc: Den Jochen (lacht).



Jochen Hecht: Sehr wichtig ist die Kommunikation mit den Spielern. Also, dass diese respektvoll und auf eine gute Art und Weise abläuft. Die Zeiten, in denen geschrien und Leute lächerlich gemacht wurden, sind

...