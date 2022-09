Zio Wintz aus Mannheim bei "The Voice of Germany"

Wenn an diesem Freitagabend die Sendung „The Voice of Germany“ ausgestrahlt wird, werden in Mannheim wohl viele Zuschauer vor dem Fernseher mitfiebern. Denn einer der Teilnehmer ist Zio Wintz, der mit bürgerlichem Namen Vincenzo Rindone heißt.



„Zio“ heißt auf Italienisch „Onkel“; so wurde er von seinen jüngeren Verwandten genannt. „Irgendwann hat sich der Name etabliert“, sagt er und

...