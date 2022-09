Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kann eine Task-Force den Kampf gegen illegale Monteurunterkünfte in Ludwigshafen gewinnen?: Der Stadtrat hat im Jahr 2021 die Erstellung einer Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum in Ludwigshafen beschlossen. Die Stadt setzt aber lieber auf ihre Einsatzgruppe - und auf das Engagement der BASF.

Wie Digitalisierung der Landwirtschaft nützen kann: Traktoren fahren zentimetergenau über die Äcker. Was bringen die neuen Technologien? Ein Besuch in Sachsen-Anhalt mit John Deere.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Während die Stadt Mannheim bereits ein flächendeckendes Sirenennetz hat, baut Leverkusen dieses nach einer verheerenden Exploson erst aus. Frankfurt warnt bei Gefahr indes auch über Displays. Was ist in Mannheim möglich?

Nächste Verzögerung beim Umbau der Mannheimer Innenstadt: Umbau der Planken-Seitenstraßen liegt erneut hinter dem Zeitplan – mehrere Abschnitte werden deshalb erst 2024 nach der Buga angegangen.

Osapiens aus Mannheim gewinnt Deutschen Gründerpreis: Das junge Unternehmen macht Lieferketten transparent - und bekommt deshalb eine ganz besondere Ehrung.

Zustände in Mannheimer Flüchtlingsunterkunft einhellig verurteilt: Der Mannheimer Bürgermeister Michael Grötsch „hofft sehr“, das Flüchtlingsheim in der Bochumer Straße bis Jahresende aufgeben zu können - eine klare Zusage macht er im Integrationsausschuss am Dienstag aber nicht

"Buwe Gebabbel" über das Waldhöfer Auf und Ab: In die 49. Auflage des Waldhof Podcasts werden die Hintergründe für die schwankenden Leistungen beleuchtet. Auch die Meinung der Fans ist wieder gefragt.

