Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kritik an „desolaten Zuständen“ in Mannheimer Flüchtlingsunterkunft: Der Mannheimer Migrationsbeirat fordert die Schließung einer Flüchtlingsunterkunft im Rheinauer Hafen. Vor allem die Zimmer und sanitäre Anlagen werden kritisiert. Der Heimleiter kritisiert die Stadt.

So funktioniert der Mannheimer Containerhafen: Container werden vom Terminal in Schiffe, auf die Schiene und die Straße versetzt. Der Betreiber Contargo zeigt nach dem Chemieunfall, wie die Arbeit im Hafen abläuft und welche Sicherheitsvorkehrungen es gibt.

Öl, Gas, Pellets – der Kostenvergleich: Egal, womit man heizt, die Kosten werden in diesem Winter steigen. So hoch könnten die Rechnungen für Verbraucher ausfallen.

Helmut-Kohl-Allee und neue Westbrücke in Ludwighafen: Die neue Nordachse durch Ludwigshafen wird erst nach 2030 fertig sein. Doch schon in wenigen Monaten finden auf dem Gelände der Deutschen Bahn erste vorbereitende Maßnahmen statt.

Das ABC der Tarifverhandlungen in Metall- und Elektroindustrie: An diesem Mittwoch starten in der Region die Verhandlungen der Metall- und Elektroindustrie. Von A wie Acht bis Z wie Zeitplan - das sind die wichtigsten Punkte für die kommenden Wochen.

Stadt zufrieden mit Nachfrage zum Sportangebot im Park: 14.000 Bürger und Bürgerinnen haben die 150 kostenlosen Programme der Stadt genutzt und in den Parkanlagen gesportelt. Jetzt geht es in die Winterpause, Sport-Geräte gibt es aber trotzdem noch.

Ludwigshafener Innenstadt wird am Samstag zur Live-Bühne: Vier Ensembles an drei Orten. In der Ludwigshafener Innenstadt ist am Samstag Musik angesagt, Eintritt wird keiner velangt. Ein Überblick über Standorte und Bands.

Letztes Benefizkonzert bevor der Luisenpark schließt: Der Erlös fließt in Sozialfonds und finanziert Initiativen im Sozialen, in der Jugend und für Senioren. Der Deutsch-Amerikanische Frauenkreis und der Polizeimusikkorps laden zum letzten Konzert im Luisenpark ein.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

