Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach Unfall im Mannheimer Hafen: Experte spricht über Containergeschäft: Container müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen und auch bei Hitze beständig sein. Im Mannheimer Hafen hat die chemische Reaktion des Hydrosulfits der BASF die Seitenwände des Containers ausgebeult

So ist die Mannheimer Polizei für Einsätze mit Gefahrgut ausgerüstet: Die Feuerwehr war am Dienstagabend mit feuerwesten Chemieschutzanzügen beim Gefahrgutaustritt im Mannheimer Hafen im Einsatz. Auf Seiten der Polizei wurden 16 Beamte verletzt - weil sie ohne Ausrüstung angerückt ist

So haben "MM"-Leserinnen und Leser das 9-Euro-Ticket erlebt: Auf der einen Seite volle Züge und viele Fahrräder, auf der anderen Seite der Umstieg von der Straße auf die Schienen und viele günstige Ausflüge. Diese Redaktion hat Leserinnen und Leser gefragt, was sie von dem Ticket gehalten und wie sie es genutzt haben

Polyamore Familie gibt Einblick in ihr Leben: Vier Erwachsene, drei Kinder, eine Familie - unter dem Namen „HappyPolyFamily“ posten zwei verheiratete Paare aus der Region Rhein-Neckar aus ihrem Leben. Vorurteile und Hater begegnen ihnen regelmäßig

