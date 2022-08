Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Im Käfertaler Wald wird die Ernte von Brennholz kontrovers diskutiert: Die Nachfrage nach Brennholz steigt. Das Fällen von Bäumen ist vor allem im Käfertaler Wald umstritten. Währenddessen wächst auf Lichtungen eine Pflanze, die noch mehr Probleme verursachen könnte.

Vor Tourstart in Mannheim rollt Apache 207 auch live auf die Erfolgsspur: Die beiden Auftaktkonzerte der ersten Hallentour des "Roller"-Rappers am 26. und 27. August in der SAP findet man aber mit etwas Glück noch ganz regulär Restkarten.

Wie es mit den falsch geparkten E-Scootern in Mannheim weitergeht: Helfen Gespräche mit den Verleihern, feste Stellplätze oder sogar eine Sondernutzung? Wie es in Mannheim weitergehen soll - und warum es nun Kritik an der Verwaltung gibt.

ZEW Studie zeigt, dass Mindestlohn schon lange kein Jobkiller mehr ist: Am Mindestlohn scheiden sich oft die Geister. Die Beschäftigten wissen ihn zu schätzen, die Arbeitgeber scheuen die hohen Kosten. Eine aktuelle Studie des Mannheimer ZEW beleuchtet die Auswirkungen des Mindestlohns.

Wo künftige Hebammen und Pflegerinnen in Ludwigshafen den Berufsalltag erlernen: Die Hochschule Ludwigshafen hat für ihre Studierenden der Hebammenwissenschaften und der Pflege ein Skills- und Simulationszentrum eingerichtet. Was sich dahinter verbirgt, erklärt eine Sprecherin.

