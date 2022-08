Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Die Arbeit kommt erst noch: Bernhard Zinke sieht die Gefahr, dass sich der Chemieunfall im Mannheimer Mühlauhafen zur unendlichen Geschichte entwickelt

Die nächsten Schritte beim Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers: Derzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers noch im Inneren ab. Das soll sich aber schon bald ändern, wie der Projektleiter berichtet

So sieht das neue Mural von Sweetuno auf Franklin aus: Die Kunst vom Schreiben ohne Buchstaben: Cédric Pintarelli alias Sweetuno, der sich ganz dem klassischen Graffiti Writing verschrieben hat, zaubert auf Franklin ein neues Mural

Mannheimerin begeistert auf Youtube Menschen für Südkorea: Die Mannheimerin Seda Aygün bloggt auf Youtube über das Leben in Südkorea. In Seoul hat sie sich ein vollkommen neues Leben aufgebaut - und sich selbst gefunden

Podcast "Adler Check": Gesucht sind Lösungen im Powerplay: Die beiden "MM"-Sportredakteure Philipp Koehl und Christian Rotter sind zurück - In der neuesten Folge des Adler-Checks, dem Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“, bersprechen sie alles Wichtige rund um den Club

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren