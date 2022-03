Burgen, Weinreben und grüne Hügel - sieben empfehlenswerte Wanderwege in der Pfalz

02

Ein Wander-Highlight für Familien! Auf dem kleinen, sechs Kilometer langen Weg rund um den Föhrlenberg dreht sich alles um die Keschde (Esskastanie). An zwölf Erlebnisstationen erfährt man, woher die Edelkastanie ursprünglich kommt und warum sie so wichtig für unseren Wald ist, was man aus den Früchten und dem Holz der Kastanien alles machen kann und noch vieles mehr. Die SÜW-Erlebnis App ist der perfekte Wegbegleiter und enthält zusätzliche Informationen.

Aber auch der Spielspaß kommt auf diesem Weg nicht zu kurz! Auf einem riesigen Mikado und einer Wippe kann man sein Gleichgewicht erproben oder am Puzzle sein Wissen testen. Übrigens: Für alle Stationen entlang des Weges wurde ausschließlich Kastanienholz verwendet.

Tourenstart: Wanderparkplatz Slevogthof (über Leinsweiler) oder Wanderparkplatz Ahlmühle (über Annweiler)

Strecke: 6,1 km

Höhenmeter: 106 m

Markierung: Keschde

