Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Auf einem Werksgelände ist am Dienstagnachmittag in Mannheim Gefahrgut ausgetreten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, 16 Polizisten wurden verletzt

Mannheimer Markt in Zeiten von hoher Inflation: „Der Umbruch ist heftig“: Der Markt in der Mannheimer Innenstadt lockt mit regionalen und frischen Produkten. Doch in Zeiten von hoher Inflation kommen immer weniger Kunden. Die Händler beklagen neben steigenden Preisen auch die Parksituation.

Fachkräftemangel in Mannheim und der Region: Das sind die Folgen in der Gastronomie: Fast jeder Gastronomiebetrieb sucht Personal. Das bringt Restaurants, Bars und Cafés in Bedrängnis. Je nachdem, wie angespannt die Personallage ist, müssen sich Gäste deshalb von manchen Gewohnheiten verabschieden.

MLP-Gründer Lautenschläger: „Wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, wäre ich tot“: Weil die Unfallzahlen mit Beteiligung von Fahrrädern rasant ansteigen, hat die Polizei bundesweit eine Werbekampagne für Fahrradhelme gestartet. Manfred Lautenschläger ist Botschafter der Kampagne. Er weiß, wovon der spricht.

Erste Bürgermeisterin Mannheims feiert 80. Geburtstag: In der von Männern dominierten Politik schrieb sie Rathaus-Geschichte in Mannheim: die einstige Sozialdezernentin und Erste Bürgermeisterin Mechthild Fürst- Diery wird 80.

Heidelberger „Kita-Baukasten“ kommt überregional gut an: Im Baukastensystem wird in Heidelberg eine Kita erweitert. Für das System, für das die Urheberrechte bei der Stadt liegen, interessieren sich inzwischen auch Kommunen bundesweit

Diese neue Rolle soll Jannik Kohlbacher künftig bei den Rhein-Neckar Löwen übernehmen: Als Mr. Zuverlässig der Rhein-Neckar Löwen gilt Kreisläufer Jannik Kohlbacher schon seit Jahren. Unter dem neuen Trainer Sebastian Hinze soll der 27-Jährige nun sein Leistungsspektrum erweitern.

Intendant Ludwigshafener Filmfestival: „Das Festival soll ein Glücksbringer sein“: Michael Kötz, der Intendant des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen, über Besonderheiten der 18. Ausgabe, die an diesem Mittwoch beginnt

