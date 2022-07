Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Maskenpflicht im ÖPNV: Wer hält sich dran - und wer nicht? Mit, ganz ohne, unter der Nase, am Kinn: Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist es zwar Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Doch nicht alle halten sich daran. Die Gründe der Maskenmuffel - und was die RNV dazu sagt.

Nach Einsatz mit Todesfolge am Marktplatz: Was Polizisten auf Streife durch die Quadrate erleben: Was hat sich getan im Viertel und was bei den Beamten? Drei Monate nach dem Polizeieinsatz mit tödlichen Folgen am Marktplatz haben wir eine Streife in Mannheim begleitet. Wie ist die Stimmung vor Ort?

Mannheimer Modehaus Engelhorn will im Verkauf digitaler werden: Die Geschäftsführer des Modehauses Engelhorn - Andreas Hilgenstock, Fabian und Simon Engelhorn - sprechen im Interview über die Folgen von Corona-Krise und Ukraine-Krieg, den Fachkräftemangel und die Zukunft der Innenstadt.

50 Jahre: SAP Der Softwarekonzern SAP hat in der Mannheimer SAP Arena mit 850 geladenen Gästen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Stargäste waren Bundeskanzler Olaf Scholz und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die ersten vier Stützen der Seilbahn für die Bundesgartenschau in Mannheim stehen schon: Die Arbeiten an der Seilbahn und am Panoramasteg sind dem Zeitplan sogar etwas voraus. Nur für die Sudentenstraßenbrücke findet sich keine Baufirma.

