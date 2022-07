Maskenpflicht im ÖPNV: Wer hält sich dran - und wer nicht?

Gemütlich betritt ein junger Mann an der Haltestelle „Abendakademie“ die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Paradeplatz. In der Bahn setzt er sich auf einen freien Platz und zückt sein Handy. Eine Maske trägt er nicht. Er ist nicht der Einzige. Denn lässt man den Blick in der Tram schweifen, fällt auf, dass es mit der Maskenpflicht nicht alle so genau nehmen. Während die meisten zwar eine

...