Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum das Trinkwasser in Mannheim nicht versiegt: 90 Millionen Liter, also 600 000 gefüllte Badewannen, fördert die MVV an einem Tag. Woher das Wasser kommt, wie viel wir pro Kopf verbrauchen - und warum trotz Hitzewelle das Nass weiterhin sprudelt.

Selbstversuch - wir testen den Fips-Bus der RNV in Mannheim: Nur ein bis zwei Euro Aufpreis kostet der Elektrobus für Kundinnen und Kunden mit VRN-Fahrschein. Wie funktionieren Buchung, Zahlung und Fahrt mit dem alternativen Mobilitätsangebot Fips - und lohnt sich das?

Nora Antonic gewinnt den Jugendpreis: "Krieg und Frieden" ist das Thema des diesjährigen "MM"-Schreibwettbewerbs "Erzähl mir was". Nora Antonic's Geschichte "Ein Ozean mit Booten" handelt jedoch nicht von einem realen Krieg - sondern von einem im Kopf.

Podcast "Mensch Mannheim" - der faszinierende Führungsstil der Hotelchefin des Jahres: Caroline von Kretschmann leitet das Heidelberger Grandhotel Europäischer Hof. Sie setzt auf eine Unternehmenskultur, die die Mitarbeiter noch vor die Gäste stellt. Im Podcast "Mensch Mannheim" erklärt sie warum.

"Klimawandel für Kathedrale problematisch": Sie ist die jüngste in Deutschland - Dombaumeisterin Hedwig Drabik pflegt die größte romanische Kirche der Welt in Speyer. Würde der Dom ohne sie einstürzen, ist sie überhaupt katholisch und wem gehört das Bauwerk?

Alles bereit für den Auftritt der Toten Hosen: 28000 Zuschauer werden am Sonntag zum Konzert der Kultband erwartet. Seit Montag sind 350 Arbeiter mit dem Aufbau auf dem Maimarktgelände beschäftigt. Wir durften schon vorab einen Blick auf die Bühne werfen.

Was beim Mannheimer Jugendfestival "Fountain of Youth" geboten ist: Auf dem Alten Meßplatz findet ein besonderes Festival statt. Das Programm ist vielversprechend und breit gefächert: Sport, Kultur, Politik und Beteiligung.

