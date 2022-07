Am heißesten Tag des Jahres empfängt Christian Neidhart auf der Tribüne des Seppl-Herberger-Stadions am Alsenweg. Kurz vor dem Start in die neue 3. Ligasaison mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr) spricht der neue Trainer des SV Waldhof über seine ersten Wochen in Mannheim, den Leistungsstand des Teams und die Suche nach einem neuen Stürmer.

Herr Neidhart, wenn Sie

...