Nahverkehr Drei-Euro-Ticket in Heidelberg kommt

Bundesweit wird das Neun-Euro-Ticket gerade als Erfolg gefeiert. Heidelberg knüpft daran an und ermöglicht bestimmten Gruppen in Heidelberg ab Herbst ein "Drei-Euro-Ticket". Zehn bis 15 Millionen Euro will die Stadt dafür ausgeben.