Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Cool bei großer Hitze: Das sind Mannheims kühle Ecken: Seit Tagen ist es heiß, an diesem Dienstag kratzt Mannheim sogar an der 40-Grad-Marke. Weil das in Zukunft öfter vorkommen dürfte, hat die Stadt als eine der ersten Kommunen in Deutschland einen Hitzeaktionsplan erarbeitet. Ein Baustein davon: eine Karte.

Warum der Mannheimer Konstantinos Tzamelasvili die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hat: Die Stadt hat zahlreiche Mannheimer beim Einbürgerungsfest willkommen geheißen. Auch Konstantinos Tzamelasvili ist seit Kurzem Deutscher - ein Schritt, der für seine Lebensplanung weitreichende Konsequenzen hat.

Bleibt das Flugchaos? Das sagt der Frankfurter Flughafen-Chef: Ausfälle, Verspätungen, Personalmangel: Die deutschen Flughäfen haben nicht mit so vielen Passagieren in diesem Sommer gerechnet. Im Interview erklärt Fraport-Chef Stefan Schulte, was auf Passagiere in den nächsten Wochen zukommt.

Hitze in der Region: Vor diesen Folgen warnen Mediziner: Jedes Jahr müssen Patienten mit hitzebedingten Erkrankungen auf Intensivstationen des Mannheimer Uniklinikums behandelt werden. Besonders ältere Menschen sind gefährdet.

Wie es nach der "Metropol"-Insolvenz in Ludwigshafen weitergehen könnte: Der Ludwigshafener Stadtrat hat eine klare Vorstellung, was nach dem Insolvenzantrag von Timon Bauregie mit der Fläche am Berliner Platz passieren sollte.

„Die Lage wird sich zuspitzen“: Das Klinikum Ludwigshafen steht wegen Krankheitsfällen, Quarantäne sowie Urlaubszeit vor Herausforderungen. Die aktuellen Entwicklungen verfolgen die Klinikum-Verantwortlichen daher mit Bauchschmerzen.

275 Regenwürmer pro m²: Verein Mikro-Landwirtschaft Mannheim dokumentiert Artenvielfalt: Vögel zwitschern, es summt und brummt. In den Gemeinschaftsäckern des Vereins Mikro-Landwirtschaft Mannheim wimmelt es vor Leben. Doch welchen Nutzen bringen die Äcker für die Artenvielfalt? Der Verein hat das dokumentiert.

IGMH-Schulleiter Rainer Bade in Ruhestand verabschiedet: Der Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, Rainer Bade, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Neben Aufführungen von Schülerinnen und Schülern würdigte rund ein Dutzend Redner die Arbeit des Rektors.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren