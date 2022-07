Mannheimer Morgen Plus-Artikel Luftfahrt Bleibt das Flugchaos? Das sagt der Frankfurter Flughafen-Chef

Ausfälle, Verspätungen, Personalmangel: Die deutschen Flughäfen haben nicht mit so vielen Passagieren in diesem Sommer gerechnet. Im Interview erklärt Fraport-Chef Stefan Schulte, was auf Passagiere in den nächsten Wochen zukommt.